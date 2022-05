Havanna, Kuba : Luxushotel wird bei Explosion schwer beschädigt – Polizei sucht Überlebende

In Kuba Hauptstadt Havanna ist es zu einer starken Explosion gekommen. Wie viele Menschen dabei zu Schaden gekommen sind, ist noch unklar.

Ein Luxushotel in der Altstadt der kubanischen Hauptstadt Havanna ist bei einer möglichen Explosion schwer beschädigt worden. Das Portal «14ymedio» und Twitter-Nutzer berichteten von einer starken Explosion am Freitagvormittag (Ortszeit) im Hotel Saratoga, in der Nähe des Kapitols.