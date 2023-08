Formentera: Luxusjacht Irmao brennt aus

Die Jacht Irmao ist am 12. August 2023 vor Formentera in Flammen aufgegangen. Sie soll angeblich dem spanischen Pokerspieler «Der Löwe» gehören.

Die über 28 Meter lange Jacht Irmao ging am Samstagabend vor der spanischen Insel Formentera in Flammen auf. Gegen 17.30 Uhr ging bei der Küstenwache der erste Alarm ein: Vor Cavall d'en Borràs brenne ein Schiff, schwarzer Rauch steige aus der grossen Jacht auf und Passagiere und Crewmitglieder springen ins Wasser, meldeten Zeugen und Zeuginnen den Rettungskräften. Obwohl Salvamento Marítimo sofort ausrückte, um den Brand zu löschen, sank die Irmao gegen 21.30 Uhr vor Punta Pedrera, als das Rettungsschiff sie abschleppte.

«Aussergewöhnliche Charter-Ferien» auf der Irmao

Das Schiff bietet Platz für zwölf Personen in einer VIP-Kabine, einer Doppelkabine und vier Zweibettkabinen. Die 1995 gebaute Luxusjacht verfügt zudem über einen Whirlpool an Deck, die Gäste haben Zugang zu Wasserskiern, Paddleboards und Schnorchelausrüstung.

Wem gehört die Irmao

Die Irmao soll dem exzentrischen Pokerspieler Diego Gomez Gonzalez gehören, schreibt «Daily Mail». Der 34-Jährige ist in der Pokerwelt als «El león» bekannt – übersetzt der Löwe. Den Spitznamen erhielt der Spanier, nachdem er am Finale der European Poker Tour 2012 in Prag mit einem Ganzkörper-Löwenkostüm am Spieltisch gesessen war. Dazu trug Gomez eine gelbe Brille mit aufgezeichneten Augen.