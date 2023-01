WEF: Manchester United hat eine Lounge in Davos

In Davos treffen sich in dieser Woche die Topshots aus Wirtschaft und Politik beim WEF und auch ein Fussballclub ist mit einer eigenen Luxuslounge dabei. Mitten in der Davoser Dorfpromenade hat nämlich Manchester United einen Laden eröffnet und fungiert als offizieller Partner beim Gipfeltreffen der Mächtigen.

Der Top-Club aus der Premier League steht aktuell zum Verkauf und sucht neue Besitzer. Erst im November gab United bekannt, sich nach dem Rückzug der aktuellen Besitzerfamilie Glazer nach neuen Investoren umzuschauen. Die Lounge in Davos diene aber nicht dazu, neue Käufer anzuwerben, erklärt Club-Sprecherin Ellie Norman gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Lokalität mit eingerahmten United-Trikots an der Wand sei dazu da, um bestehende Kunden und Partner zu treffen, sagt Norman weiter.

Auch Goalie-Legende Schmeichel in Davos

Die im schwarzgoldenen Look gehaltene Luxus-Lounge erfüllt diesen Zweck bislang insofern, als sie in den ersten WEF-Tagen zahlreiche Passanten anlockte, die Bilder von ihr machten oder sich in den Räumlichkeiten umgesehen haben. Auch als 20 Minuten sich am Dienstagnachmittag vor Ort umschaut, werfen immer wieder Schaulustige einen Blick auf die Lounge.