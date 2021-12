Wintermode 2022 – Luxusmarken bitten zum Après-Ski

Gute Nachrichten für alle Skihasen: Skijacke, dicke Boots & Co. erleben in der Mode gerade einen Aufschwung. Klar, warme Jacken und gute Stiefel gehören in die Wintermonate. Doch gerade die Luxuslabels bringen jetzt Kleidungsstücke auf die Laufstege und Instagramfeeds, die sich auch wunderbar zum Après-Ski eignen würden.

Bei Louis Vuitton zum Beispie l s a s sen die Models für die Präsentation der Holiday - Kampagne a uf dem Sessellift :

Die französische Luxusmarke g eht sogar noch einen Schritt weiter und lässt die ikonische Twist Bag von der US- amerikanischen Freestyle-Skifahrerin Eileen Gu präsentieren . Im Clip trägt sie eine dicke Skijacke zum Minirock:

Auch Versace liebäugelt in der Holiday-Kampagne mit dem Wintersport:

Und auch die neuesten Winterpieces der amerikanischen Marke Coach werden im Schnee mit Skiern inszeniert:

Pariser Chic trifft auf Wintersport

Dass sich Wintersport-Pieces ihren Weg in die Modeszene bahnen, kündigte sich schon in den Shows für Herbst und Winter 2021 an. Chanel setze auf Pariser Chic, der auf Wintersport trifft. Das Resultat waren zum Beispiel gesteppte Latzhosen, die an einen Skianzug aus den 80ern erinnern:

Das muss nicht bedeuten, dass in Zukunft alle modebewussten Menschen im dicken Skianzug durch die Strassen stapfen. Doch je länger je mehr werden Pieces aufploppen, die ebenso gut auf der Piste getragen werden könnten.

Das Balaklava ist so ein Beispiel. Die Kopfbedeckung erhielt schon vergangenes Jahr Aufwind, dieses Jahr war das Teil auf fast jedem Feed zu sehen …

…und auf zahlreichen Runways wie zum Beispiel bei Miumiu:

Wie begehrt das Accessoire ist, bestätigt auch die Nachfrage: Auf der Secondhand -S eite Depop stiegen die Suchanfragen für « Balaclava » um 145 Prozent .

Doch n icht nur Ski-Accessoires, auch konkrete « Après - Ski - Outfits » sind gefragt. Pinterest verzeichnete eine Zunahme des Suchbegriffs um 145 Prozent. Und auch dicke Schuhe wie Moonboots erhalten mit dem aktuellen Chunky Boot und 2000er-Trend gerade günstigen Mode-Aufwind. Zum Beispiel ist Sängerin Dua Lipa schon Fan:

Viel Spass draussen

Der Trend zu Wintersport-Pieces spielt auch in den aktuellen Gorpcore-Trend hinein. Dabei werden Kleidungsstücke , die eigentlich draussen auf Wanderungen getragen werden, zu begehrten Streetstyle - Pieces .

Da nichts darauf hindeutet, dass sich die Pandemie in nächster Zeit legt, zieht es viele Menschen weiterhin aus ihren Wohnungen nach draussen in die Natur. Dazu passt der Trend e benf a lls wunderbar. Und v ielleicht feiert ihr dieses Jahr dank Bala k lava & Co. euren Silvester draussen?