Darum boomt Luxusmode für Kinder

Chanel für Gross und Klein

Während andere Kinder ihren Turnbeutel am Boden entlangschleifen, trägt die Tochter von Cardi B und Rapper Offset eine der begehrten Birkin Bags von Hermès. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine Handtasche, sondern um eine Massanfertigung, die ca. 48’000 Franken kosten soll. Immerhin: Aus einer Tasche in Originalgrösse lässt es sich nicht herauswachsen.

Kylie lässt ihre Kinder in Luxus schwelgen: Stormis Handtasche kostet ca. 990 Franken und ist vom Luxuslabel The Attico.

Auch Kim Kardashians Kinder hüllen sich nicht einfach in irgendein Badetuch, sondern in ein Handtuch vom Luxusbrand Louis Vuitton, das rund 500 Franken kostet.

Kleine Kinder als Mini-Me

Was auffällt: Viele dieser Stars wählen dabei den Partnerlook mit ihren Knirpsen. «Die Eltern wollen, dass ihre Kinder sich ähnlich kleiden wie sie selbst, und sie sind bereit, für bestimmte Dinge mehr auszugeben, weil die Familie jetzt ihre Marke ist und sie täglich Fotos posten», sagt Sylvana Durrett, Gründerin des Webshops für Kinder Maisonette zu «The Cut». Mit Mode verleihen Stars nicht nur ihrer persönlichen Marke Ausdruck, sondern verpassen so gleich der gesamten Familie ein Branding.

Der Markt wächst

Zukünftige Kundschaft an sich binden

Für Labels und Retailer scheint es ein attraktiver Zeitpunkt zu sein, um in den Markt einzusteigen. Der Luxus-Onlineshop Ssense bietet seit 2021 Kleidung für Kinder an und kümmert sich so bereits um zukünftige Kundschaft. «Ziel ist es, erwachsene Kunden – von denen viele bereits Kinder haben – und auch zukünftige Kunden an sich zu binden», sagt Brigitte Chartrand, Vizepräsidentin der Damenmode bei Ssense, zu «The Cut».