Luxusgüter: «Luxuswütig» – schon Teenager fahren auf Rolex-Uhren und Gucci-Taschen ab

Gerade in unsicheren Zeiten seien Luxusgüter für viele Menschen wichtig, sagt Wirtschaftspsychologe Christian Fichter. «Manche sparen lieber beim Fleisch und leisten sich dafür eine Rolex.»

Das zeigt eine Studie der Unternehmensberaterin Bain und des Luxusgüterverbands Altagamma, aus der die NZZ kürzlich zitiert hat (Bezahlartikel). Die Nachfrage nach hochwertigen Kleidern, Schmuck und Accessoires ist hoch, ebenfalls gehören Yachten, teure Möbel, erlesene Speisen und Kunst in diesen Bereich.

Treiber dieses Luxus-Booms sei die Kauflust junger Menschen, heisst es in der Studie. Die Jahrgänge ab den frühen Achtzigern bis 2010, also ab Teenageralter bis 40, sorgen für ein kräftiges Wachstum. Dieser Trend werde sich noch verstärken, und die Luxus-Kundschaft werde noch jünger werden. Während die heute 40-Jährigen ihre erste Rolex mit 20 kauften, seien es heute schon 15-Jährige, die sich eine leisten.

Teenager kaufen Rolex-Uhren – echt jetzt?

Nicht nur Beobachterinnen sagen, dass in Luxus-Geschäften an der Bahnhofstrasse junge Menschen Schlange stehen. Experten bestätigen den Trend. «Ja, Luxus hat sich demokratisiert und verjüngt. Die Millennials und die Gen Z können geradezu als luxuswütig beschrieben werden. Sie lieben es, ihr Aussenbild mit teuren Marken aufzuwerten», sagt Judith Scholz, Co-Autorin der Brand-Trust-Luxus-Studie.

Welche Produkte sind die Favoriten?

Warum kaufen Jugendliche diese Güter?

Das habe viel mit Social Media zu tun, sagt Jara Koller. «Berühmtheiten haben solche Accessoires, da identifizieren sich viele damit und möchten sie auch haben.» Zudem sei der Zugang heute einfacher. «Man muss sich nicht mehr in einem Vuitton-Laden mit den Verkäufern beschäftigen, sondern kann sich online umsehen und bestellen.» Judith Scholz sagt: «Die gleichen Accessoires wie Kim und Kylie zu tragen, fühlt sich gut an.» Und die Luxusmarken seien dort, wo sich die junge Zielgruppe aufhält: «Gucci kollaboriert mit Pokemon Go, Burberrys Modenschau wird auf Twitch übertragen.»

Luxusgüter in der Krise?

Luxus signalisiere immer Status und finanzielle Potenz, sagt Wirtschaftspsychologe Christian Fichter. «Es geht darum, sich auf dem Heiratsmarkt oder in der sozialen Umgebung zu positionieren.» Man könne vermuten, dass dieses Bedürfnis in Krisenzeiten noch stärker ist als sonst. «Nicht nur essen, schlafen und warm haben sind in Krisenzeiten wichtig. Auch Luxusgüter werden als sehr notwendig erachtet.»