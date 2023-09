Luzern : 19-Jähriger überfällt Veloladen und wird im Bahnhof verhaftet

Ein Raubüberfall hat sich am Mittwoch im Ortsteil Reussbühl ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der mutmassliche Täter konnte am Bahnhof Luzern festgenommen werden.

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag ein Velogeschäft in Reussbühl betreten und von der Ladenbesitzerin Geld verlangt. Als sie ihm die Herausgabe verweigerte, versuchte der Mann, die Kasse selbst zu öffnen, was ihm misslang.

In der Folge kam es zu einem Handgemenge, bei welchem die Ladenbesitzerin leicht verletzt wurde. Der Mann flüchtete anschliessend aus dem Geschäft. Auf seiner Flucht entwendete er in der Nähe des Velogeschäfts ein E-Bike und fuhr damit zum Bahnhof Emmenbrücke. Dort angekommen lud er das gestohlene E-Bike in einen Zug ein und fuhr nach Luzern.

19-Jähriger ist in U-Haft

Im Bahnhof Luzern konnte der Mann in Zusammenarbeit mit der Transportpolizei der SBB von der Luzerner Polizei festgenommen werden, wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte.



Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 19-jährigen Schweizer. Er befindet sich derzeit in Haft. Das gestohlene E-Bike und weitere Gegenstände konnten sichergestellt werden.

