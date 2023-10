Ärger mit Nachbarn in Luzern: Frisch gewaschene Wäsche lag einfach auf dem Boden.

Luzern : Als ein Mitbewohner sein Päckli holen wollte, war nur noch der Karton da

Möbelrückende Nachbarn, schreiende Kinder, Ärger in der Waschküche oder eine Vermieterin, die ohne Anmeldung die Wohnung begeht. Das Zusammenleben in Wohnhäusern ist nicht immer einfach. Luzernerinnen und Luzerner erzählen, was sie an den Nachbarn nervt.