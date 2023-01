Notfall-Asylunterkunft: Luzern bereitet eine Truppenunterkunft für Geflüchtete vor

Weil weiterhin viele Geflüchtete in die Schweiz kommen, sind die kantonalen Unterbringungsmöglichkeiten und die neu eingerichteten Plätze schnell besetzt. Der Kanton Luzern bereitet deshalb die Truppenunterkunft Eigenthal vom Bundesamt für Rüstung vor, um sie als Notfall-Asylunterkunft nutzen zu können.



«Es steht noch nicht fest, ob und wann diese Unterkunft benötigt wird», so die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) auf Anfrage. Die Unterkunft im Eigenthal in der Gemeinde Schwarzenberg wurde vorsorglich als Reserveunterkunft vorbereitet. Der Aufbau ist laut DAF ähnlich wie bei einer Zivilschutzanlage mit grösseren Schlafsälen und Etagenbetten. Würde diese Anlage in Betrieb genommen, könnten 80 bis 100 Personen dort untergebracht werden. Die Betreuung würde die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen übernehmen.