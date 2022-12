Asylsuchende: Jetzt wird sogar eine leere Fabrikhalle zur Notunterkunft

Die Zivilschutzanlagen sollen als Notunterkünfte in den Gemeinden Ruswil, Schenkon, Schötz und Willisau dienen. Ob und wann die Inbetriebnahme folgt, ist zu diesem Zeitpunkt noch offen. Die dort untergebrachten Personen sollen nur für eine kurze Zeit dort bleiben, bis für sie eine nachhaltige Unterbringung gefunden wurde. Kanton und Gemeinden arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der Schaffung neuer Unterbringungsmöglichkeiten. So wird in den nächsten Tagen eine temporäre Unterkunft in Sempach für rund 60 Personen in Betrieb genommen. Bereits Ende November wurde in Dagmersellen eine Notunterkunft in einer Zivilschutzanlage eröffnet.