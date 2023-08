Luzern: «Den Kunden fehlt es immer mehr an Respekt und Anstand» 

Angestellte im Verkauf haben es nicht einfach, besonders nicht in der Luzerner Altstadt, weil dort auch viele Touristen unterwegs sind. So sagt etwa Schuhverkäuferin Laura (21): «Sie werden schnell laut, aggressiv und schmeissen Gegenstände durch den Laden.» Unanständiges Verhalten der Kundschaft ist aber nicht das Einzige, was das Verkaufspersonal erlebt und beschäftigt. Auch Diebstähle machen den Verkäuferinnen und Verkäufern das Leben schwer. 2022 verzeichnete die Luzerner Polizei 1257 Ladendiebstähle. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen. Auch die Art und Weise, wie Artikel gestohlen werden, wird immer raffinierter.

Auch Herr und Frau Schweizer benehmen sich daneben

Betreffend das Fehlverhalten der Kunden gegenüber dem Verkaufspersonal schreibt ein Detailhandelsangestellter, dass sich auch Herr und Frau Schweizer inklusive Nachwuchs im Geschäft danebenbenehmen. «Wer dort arbeitet, kennt den Zustand der Gesellschaft», so thin-about. CarloG schreibt: «Herzlich willkommen im ganz normalen Alltag im Detailhandel. Es fehlt immer mehr an Respekt, Anstand sowie normaler Menschenverstand. Egoismus, Verlogenheit und fehlendes Verständnis, dass auch Fehler geschehen können, sind Realität.» Wie er weiter schreibt, würden einige Kunden denken, dass ihnen das Sprichwort «der Kunde ist König» erlaubt, mit Erniedrigung, Machtgehabe und Aggressionsausbrüchen zu reagieren.

«Meiner Meinung nach liegt es nicht an den fehlenden Massnahmen, sondern am fehlenden Anstand vieler Menschen.»

Einige Kommentare darüber, dass es früher besser war, beantwortet Patrick1291 folgendermassen: «Es liegt nicht am Jahr, sondern was der Mensch aus seinem Leben macht und ob er auch die schönen Dinge der heutigen Zeit sieht.» Denkpause lässt nicht gelten, dass die Geschäfte zu wenig gegen Diebstähle tun: «Meiner Meinung nach liegt es nicht an den fehlenden Massnahmen, sondern am fehlenden Anstand vieler Menschen.»