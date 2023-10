Luzern: Domina fesselt Sexpartner und raubt ihn aus

So holte die Domina in der Folge drei Männer in die Wohnung des Opfers, die dieses bedrohten und den nackten Mann anschliessend fotografierten. Die Männer packten ihn in ein Auto und fuhren zu einem Bancomaten, wo er ihnen jedoch kein Geld aushändigen wollte, wie das «Zofinger Tagblatt» schreibt. Die drei Männer setzten ihm daraufhin eine Frist für eine Anzahlung. Die angeklagte Domina packte schliesslich Wertgegenstände ein, um nicht ganz ohne Beute zu verschwinden.