Luzern zieht dank einem Treffer von Ndiaye in der Verlängerung in den Cup-Halbfinal ein. Doch von Anfang an. Vor allem in der ersten Halbzeit sind die Tessiner die spielbestimmende Mannschaft und gehen durch Sandi Lovric in der 20. Minute in Führung. Der Slowene kommt auf Vorarbeit von Bottani aus rund sieben Metern zum Abschluss und lässt Luzern-Keeper Müller keine Chance. Nur eine Zeigerumdrehung später trifft Siedler für Luzern per Weitschuss die Latte, zu mehr Chancen kommen die Gäste aus der Innerschweiz in der ersten Halbzeit aber nicht.