45' FCL - FCZ: Kaum gestartet, ging der FCZ in der 3. Minute dank eines herrlichen Tores von Tosin in Führung. Doch weil Nathan sich einen Bock in der Defensive der Zürcher leistete, kam der FCL durch N'Diaye zum Ausgleich eine Viertelstunde später. Danach waren beide Teams bemüht, es gab Chancen auf beiden Seiten. Doch vor allem Brecher im FCZ-Tor war auf seinem Posten. Wollen sich die Teams im Kampf um den Abstieg vom Barrageplatz distanzieren, ist praktisch sicher, dass wir hier in Hälfte 2 weitere Tore sehen werden.