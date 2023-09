Luzern: Polizisten von Mann (25) angegriffen – erst durch den Taser wird er ruhig

Ein 36-Jähriger wollte sich am vergangenen Donnerstag gegen eine Personenkontrolle der Polizei wehren, wie die Luzerner Polizei am Mittwochnachmittag mitteilt. Er war mit einem Messer bewaffnet und griff die Einsatzkräfte an. Diese konnten den Mann jedoch überlisten und festnehmen. Bei diesem Angriff wurde niemand verletzt.

Erst mit Taser ruhig gestellt

Nicht so beim Einsatz ein paar Tage zuvor. Zwei Luzerner Polizisten waren auf der Suche nach einem zur Fahndung ausgeschriebenen Mann und wollten deshalb ein Parkhaus in der Stadt Luzern kontrollieren. Als sie ihn fanden und festnehmen wollten, wehrte er sich vehement und verletzte dabei eine der beiden Einsatzkräfte an der Schulter und den zweiten am Knie.