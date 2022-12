Neues Luzerner Theater: «Das ist das hässlichste Gebäude, das je konzipiert wurde»

1 / 8 Die Pläne für das neue Luzerner Theater sorgen online für viel Kritik. Ilg Santer Architekten, Zürich Es sei das «hässlichste Gebäude, das jemals konzipiert wurde», schreibt ein User auf Reddit. Zahlreiche Reddit-User kritisieren das Projekt ebenfalls. Es gibt aber auch positive Stimmen zum geplanten Neubau. Ilg Santer Architekten, Zürich «Mir gefällts. Schaut euch mal die Innenraumaufteilung an. Gross genug, schlicht, unaufgeregt und doch irgendwie mutig», schreibt ein Facebook-User. Ilg Santer Architekten, Zürich

Darum gehts Die Stadt Luzern hat kürzlich das Siegerprojekt für das geplante neue Luzerner Theater vorgestellt.

In sozialen Medien wird das Projekt teilweise heftig kritisiert. Es gibt aber auch positive Stimmen.

Mehrere Teilnehmende des Architekturwettbewerbs haben Beschwerden eingelegt.

Die Pläne für das neue Luzerner Theater sorgen für Kritik in der Community von 20 Minuten. User Willywyss meint etwa, das Gebäude «macht das Stadtbild kaputt». Als «katastrophal» bezeichnet User FlipFlopp die Pläne. Andere User finden, es passe nicht in die Umgebung.

Noch heftiger fällt die Kritik in sozialen Medien aus. «Das ist das hässlichste Gebäude, das jemals konzipiert wurde», schreibt ein Reddit-User. «Absolut widerlich. Wow», schreibt ein anderer User. Behörden führten «lächerliche Einschränkungen für private Renovierungen ein, weil alles zum allgemeinen Erscheinungsbild der Stadt passen muss. Ausser hier», kritisiert jemand anderes.

Es gibt aber auch positive Stimmen: «Mir gefällts sehr gut! Eine gelungene Mischung von Alt und Moderne!», schreibt eine Userin auf Facebook. «Mir gefällts. Schaut euch mal die Innenraumaufteilung an. Gross genug, schlicht, unaufgeregt und doch irgendwie mutig», schreibt ein weiterer User. Und auf Reddit meint jemand: «Ich muss sagen, ich mag es. Es ist der erste Neubau, den ich in der Schweiz gesehen habe, der nicht direkt so aussieht, als wäre er eine 1970er-Version der 1800er-Architektur.» Mehrere User bezeichnen die Pläne als «cool».

Kritik auch von Architekturbüros

Für das neue Theater hatte die Stadt einen zweistufigen Architekturwettbewerb durchgeführt. 128 Projekte wurden eingereicht. Zwölf Projekte landeten in der engeren Auswahl. Vonseiten teilnehmender Architekturbüros gibts nun ebenfalls Kritik – und zwar am Wettbewerbsverfahren. So wurden 15 Teams in der ersten Stufe ausgeschlossen, berichtete Zentralplus. Dies, weil in deren Projekten Räumlichkeiten zu tief in den Untergrund verlegt worden waren. Acht Büros haben Beschwerde eingelegt. Durch die Beschwerden sei der Wettbewerb nun unterbrochen und der Entscheid zum Siegerprojekt der Jury nicht rechtskräftig. Denn: Die Beschwerden haben aufschiebende Wirkung. Vorerst können die Planungen nicht weitergehen.

Eines der beschwerdeführenden Büros ist die Architektengemeinschaft 4 AG. Deren Geschäftsleiter Bruno Hermann kritisiert gegenüber der «Luzerner Zeitung», in der Wettbewerbsausschreibung sei nichts davon zu lesen gewesen, dass man nicht tiefer als zehn Meter in den Untergrund bauen dürfe. Es sei «nicht korrekt», dass mehrere Projekte wegen eines derart unklar formulierten Kriteriums ausgeschieden sind. «Sie alle hätten ebenfalls ordentlich juriert werden müssen», sagt Hermann zur «LZ». Zudem sei es respektlos, dass nicht alle 128 Projekte in der aktuellen Ausstellung zum neuen Theater in der Kornschütte in Luzern gezeigt werden. Dies sei so versprochen worden. Die Stadt Luzern nehme «grundsätzlich zu diesen Beschwerden keine Stellung», so das Blatt weiter.