Brustkrebs: Sportler zeigt, wie man Brüste richtig abtastet

Dafür zeigt Ex-Spitzenschwinger Werner Suppiger in einem Video, wie eine Frau ihre Brüste abtasten sollte, um Brustkrebs frühzeitig zu erkennen.

So will auch das Luzerner Kantonsspital und das Spital Nidwalden auf das Thema sensibilisieren.

Für den Brustkrebsmonat Oktober wollen das Luzerner Kantonsspital und das Spital Nidwalden dieses Jahr auf eine besondere Art und Weise auf Brustkrebs sensibilisieren . So arbeiten die Spitäler mit dem 46-fachen Kranzschwinger Werner Suppiger zusammen. Dieser zieht sich vor der Kamera aus und zeigt vor, wie Frauen ihre Brüste abtasten sollten, um Brustkrebs frühzeitig zu erkennen.

Weil die Krankheit alle betreffen könne – Frau und Mann, Jung und Alt, Betroffene und Angehörige – sei es besonders wichtig, Brustkrebs rechtzeitig zu entdecken, sagt der Wauwiler im Video. «Es ist wichtig, dass die Frau ihre Brüste gut kennt. Deshalb steige ich noch einmal in die Hose und zeige, wie eine Frau ihre Brüste richtig abtastet», so Suppiger.

«Betrachten Sie Ihre Brüste»

«Dank der Zusammenarbeit mit Werner Suppiger ist es möglich, das Abtasten realitätsnah und barrierefrei an einer Männerbrust vorzuzeigen. Zudem können wir so darauf aufmerksam machen, dass Männer – wenn auch sehr selten – ebenfalls an Brustkrebs erkranken können», schreibt Susanne Bucher, Co-Chefärztin der Frauenklinik Luzern und Leiterin des Brustzentrums des LUKS im Video.