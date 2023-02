Fasnacht Luzern: Polizei verteilt Bändeli für Kinder

1 / 4 In Luzern: Das sind die Armbänder, die die Polizei während der Fasnacht kostenlos an Kinder verteilen wird. Luzerner Polizei Eltern und Betreuer können ihre Telefonnummer auf diese Armbänder schreiben, falls die Kinder in der Menge verloren gehen. Luzerner Polizei Während der letztjährigen Fasnacht gingen allein in der Stadt Luzern rund zwölf Kinder verloren. 20 Minuten

Darum gehts: Die Luzerner Polizei verteilt während der Fasnacht kostenlos Armbänder an Kinder.

Betreuer und Eltern können ihre Telefonnummer auf diese Armbänder schreiben, falls die Kinder verloren gehen.

An der letzten Fasnacht gingen in der Stadt Luzern rund zwölf Kinder verloren.

Die Armbänder waren bereits während der Määs im vergangenen Herbst getestet worden.

Musik, Umzüge und festliche Atmosphäre mit Tausenden von Leuten in der ganzen Stadt: An der Luzerner Fasnacht geht es chaotisch zu und her. Das ist nicht für alle Beteiligten lustig – im Gegenteil: Immer wieder gehen Kinder im Gewühl verloren. Ein Drama für die Kleinen wie für die Eltern.

Urs Wigger von der Luzerner Polizei bestätigt: «Während der Fasnachtstage 2022 gingen allein in der Stadt Luzern in den grossen Menschenmengen rund ein Dutzend Kinder vorübergehend verloren.» Laut Wigger konnten zwar alle Kinder mit ihren Betreuungspersonen wieder zusammengeführt werden. «Die Zeit der Ungewissheit ist jedoch für Kinder wie auch Erwachsene sehr unangenehm», so Wigger.

Aus diesem Grund ist die Luzerner Polizei auf die Idee gekommen, dieses Jahr an den Fasnachtstagen Armbänder an Kinder zu verteilen. Darauf können die Eltern oder Betreuungspersonen ihre Telefonnummer aufschreiben. Die Polizei kann sie dann im Notfall schnell kontaktieren.

Die Armbänder wurden in Luzern bereits an der Määs getestet

Laut Wigger hat die Luzerner Polizei derartige Armbänder erstmals im letzten Herbst an der Luzerner Määs verteilt. Das Feedback der Eltern sei gut gewesen.

Man kann die Armbänder im Voraus bei jeder Polizeistelle im Kanton Luzern kostenlos abholen. Polizistinnen und Polizisten haben sie während der Fasnachtstage auch stets bei sich, um Eltern vor Ort mit den Bändern zu versorgen. Ausserdem wird in der Stadt Luzern am Schmutzigen Donnerstag und am Güdismontag beim Torbogen am Bahnhofplatz ein Stand der Luzerner Polizei betrieben: Armbänder gibts dort zwischen 12 und 14.30 Uhr.

Polizeitipps: Kind verloren, was nun? • Verlieren Sie keine Zeit mit der eigenen Suche und orientieren Sie unverzüglich die Polizei über den Notruf 117.

• Üben Sie mit grösseren Kindern die eigene Adresse und Telefonnummer.

• Sagen Sie Ihren Kindern, wie sie sich im Notfall verhalten sollen (Geschäft aufsuchen und Polizei benachrichtigen lassen).

•Sprechen Sie mit grösseren Kindern einen Treffpunkt ab. Nicht vergessen! • Falls Sie Ihr Kind gefunden haben und die Polizei informiert wurde, melden Sie dies der Polizei zurück, damit nicht eine unnötige Suche gestartet wird. Sie haben ein Kind gefunden, wie weiter? • Kontaktieren Sie die Begleitperson auf dem Armband.

• Kann diese nicht erreicht werden, orientieren Sie unverzüglich die Polizei und warten Sie mit dem Kind am vereinbarten Treffpunkt.