Die Gemeinde Meggen erstellt im Gebiet Gottlieben eine temporäre Wohncontainersiedlung für rund 100 Geflüchtete aus der Ukraine. Gegen diesen Entscheid erhoben zwei Anwohner Beschwerde beim Kantonsgericht, was zum Baustopp führte. Nun meldet sich der Kanton in einer Mitteilung. «Durch den verfügten Baustopp bei der temporären Wohncontainersiedlung in Meggen können nun 100 dringend notwendige Plätze nicht zeitgerecht bereitgestellt werden», heisst es im Schreiben. Zurzeit sei ungewiss, wie schnell Ersatz für diese 100 Plätze gefunden werden könne. Eine alternative Unterbringung in einer Zivilschutzanlage ausserhalb Meggens sei deshalb auch nicht mehr auszuschliessen.