Nach Sommerferien

Luzern führt Maskenpflicht für Gymi- und Berufsschüler ein

Luzern ist der erste Kanton, der eine Maskenpflicht für Gymi- und Berufsschüler beschlossen hat. Weitere Kantone könnten nachziehen.

In Luzern gilt nach den Sommerferien eine Maskenpflicht für Gymi- und Berufsschüler.

Auch der Kanton Jura zieht eine Maskenpflicht in Erwägung. Der offizielle Beschluss steht aber noch aus. Gemäss SRF könnten auch weitere Kantone nachziehen. So ist die Maskenpflicht bei den Kantonen Zürich, St. Gallen, Schaffhausen und Freiburg ebenfalls Teil der Sicherheitsüberlegungen. Im Wallis und Basel-Land wird das derzeit mit dem Kantonsarzt besprochen. In Thurgau und Obwalden habe man im Moment keine zwar konkreten Pläne, man überlege sich aber für Mittelschulen und Berufsfachschulen eine Maskenpflicht einzuführen.