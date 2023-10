Luzerner Gitarrenhersteller Relish ist Konkurs: Das Ladenlokal ist bereits leer geräumt 

Ladenlokal in Luzern ist bereits leer geräumt worden

Aus Sicht von Giger haben strategische Fehlentscheidungen und Strategiewechsel, entsprechend viele Ressourcen gekostet, die zur aktuellen Situation führten. Für ihn keine Überraschung aus heiterem Himmel: «An der Aktionärsversammlung im Juni war mir klar, wie sich die aktuelle Situation präsentiert.» Eine Telefonnummer von Relish war am Donnerstag nicht mehr auffindbar. Ein Blick vor Ort an der Löwenstrasse zeigt aber, dass auch das Ladenlokal bereits leer geräumt wurde.

Vizepräsident von Fender lobte Design

Das Ziel der Gründer Giger und Küng war im Jahr 2013 durch kontinuierliche Forschung und Innovation in den Bereichen Konstruktion, Materialien und Design die Aufmerksamkeit des Gitarren-Marktes auf sich zu ziehen. Dies gelang ihnen auch in kürzester Zeit. Unterstützung erhielten sie etwa von Philipp Fankhauser. Der Vizepräsident von Fender, einer der bekanntesten Gitarrenhersteller der Welt, lobte die beiden per E-Mail: «Euer Design ist eines der Besten in der Branche.»