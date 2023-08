Luzern: Gummischrot-Einsatz wäre laut der Polizei «nicht nötig» gewesen

Weil schottische Fussballfans ihre Anweisungen nicht befolgten, feuerte die Luzerner Polizei am Donnerstagabend drei Warnschüsse mit Gummischrot ab. (Symbolbild)

Am Rande eines Fussballspiels feuerte die Polizei drei Warnschüsse ab.

Vor dem Spiel des FC Luzern am Donnerstagabend gegen den Hibernian FX ging die örtliche Polizei in Luzern gegen die schottischen Fans vor – zu hart, wie es nun in einer Medienmitteilung heisst. Da die Gäste die Anweisungen der Polizei auf dem Weg ins Stadion nicht befolgt hätten, habe man zunächst den Wasserwerfer eingesetzt und nach einer mündlichen Warnung schliesslich drei Schüsse mit Gummischrotwaffen abgegeben.