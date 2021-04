Alle über 65-jährige Impfwillige in Luzern sind geimpft - Luzern impft 55- bis 64-Jährige und Uri über 50-Jährige

Während man in Uri nun mit den über 50-Jährigen zu impfen beginnt, können sich in Luzern ab nächster Woche die über 55-Jährigen impfen lassen.

Zudem wird ab Montag im Impfzentrum des Kantonsspitals Uri während sieben Tagen in der Woche geimpft und auch die Öffnungszeiten werden zusätzlich bis in die frühen Abendstunden ausgeweitet.

Nächste Woche können nun in Luzern die Impfungen in der Kategorie «übrige Bevölkerung» starten, da die von Moderna in Aussicht gestellte Impfstoff-Lieferung im Umfang von 24'000 Impfdosen gestern bestätigt wurde.

Weil alle Personen im Kanton Luzern, die älter als 65 Jahre sind und die sich in einem kantonalen Impfzentrum angemeldet haben, eine erste Impfung erhalten haben, kann im Kanton Luzern ab nächster Woche mit dem Impfen der «übrigen Bevölkerung» begonnen werden, teilt der Kanton Luzern am Freitag mit . Die von Moderna in Aussicht gestellte Impfstoff-Lieferung im Umfang von 24’000 Impfdosen sei gestern bestätigt worden. Nun würden die rund 15’000 angemeldeten Personen zwischen 55 und 64 Jahren zuerst geimpft, da das Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung bei jüngeren Personen in der Regel geringer ist als bei älteren Personen. Diese Woche hätten zudem die Impfungen der chronisch kranken Personen ohne höchstes Risiko begonnen. Ab Mitte Mai soll schliesslich sukzessive damit begonnen werden, allen weiteren angemeldeten Personen ungeachtet ihres Alters eine Impfdosis zu verabreichen. «Ich freue mich sehr, diese Öffnungsschritte bekannt geben zu können. Damit sind weitere wichtige Etappenziele erreicht», sagt Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements. Die zweite Impfdosis sollen die bereits erstmalig geimpften Personen über 65 voraussichtlich bis Ende Mai erhalten. Weiter seien Anmeldungen zum Impfen in einem kantonalen Impfzentrum weiterhin über die Website des Kantons Luzern möglich. Und zusätzlich würden auch rund 70 ausgewählte Arztpraxen im Kanton Luzern Impfungen vornehmen.

Uri weitet Öffnungszeiten des Impfzentrums aus

Im Kanton Uri können sich nun zugleich Personen ab dem 50. Altersjahr beim Impfzentrum im Kantonsspital (Telefon 041 875 50 70) oder bei ihrer Hausarztpraxis melden, um einen Impftermin zu vereinbaren, wie der Kanton Uri am Freitag mitteilt. Die Nachfrage nach Impfterminen bei Personen aus dieser Altersgruppe sei ungebrochen hoch. Deshalb verschiebe sich die Anmeldemöglichkeit für die übrige Bevölkerung, bis die über 50-jährigen impfwilligen Personen ihren Impftermin haben. Personen unter 50 Jahren ohne Kontakt zu besonders gefährdeten Menschen werden gebeten, sich erst anzumelden, wenn das Online-Impfportal des Kantons Uri online geschaltet werde. Dabei würden bereits zwei Drittel der über 65-Jährigen und drei Viertel der über 75-Jährigen im Kanton Uri über einen Impfschutz von mindestens einer Impfung verfügen. Bereits vollständig geimpft seien gegenwärtig rund 50 Prozent der über 65-Jährigen und 70 Prozent der über 75-Jährigen. Damit belege der Kanton Uri einen Spitzenplatz unter den Kantonen, heisst es in der Mitteilung weiter. Und ab Montag werde im Impfzentrum des Kantonsspitals Uri neu während sieben Tagen in der Woche geimpft, wie es auch in Schwyz geplant ist. Die Öffnungszeiten des Impfzentrums in Uri würden zudem bis in die frühen Abendstunden ausgeweitet werden.