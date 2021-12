Kanton Luzern - «Wir brauchen schweizweit schärfere Massnahmen»

Die Intensivstationen in der Zentralschweiz tauschen sich regelmässig aus, sagt Graf. «Dieser Austausch funktioniert sehr gut.» Bereits seit Wochen werden in den Luzerner Spitälern wieder Wahleingriffe verschoben. Dabei handle es sich auch um lebensrettende Operationen. Trotz aller Anstrengungen laufe man in Gefahr, in Einzelfällen Triageentscheidungen treffen zu müssen. Die Politik trage diese Triageentscheide mit.