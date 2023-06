Der Zwischenfall ereignete sich an der Zentralstrasse 3 in der Luzerner Innenstadt.

Die Luzerner Polizei wurde in der Nacht auf Sonntag zu einem Zwischenfall in einem Fast-Food-Restaurant gerufen. (Symbolbild)

Zwischenfall an der Zentralstrasse in Luzern in der Nacht von Samstag auf Sonntag: Die Polizei erhielt die Nachricht von zwei verletzten Personen in einem Fast-Food-Restaurant. Wie sich später herausstellte, handelt es sich bei den beiden Personen um Sicherheitsleute, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.