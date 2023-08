Luzern: Ein Video klärt auf, wie du den Güsel in der Stadt richtig entsorgst  

Zwei der wichtigsten Botschaften: Kehricht gehört in die blauen Real-Säcke und darf am Sammeltag erst um sieben Uhr am richtigen Ort bereitgestellt werden. Das Video kommt bei den Jungen gut an.

So wird in der Stadt Luzern Güsel richtig entsorgt. Strasseninspektorat der Stadt Luzern

Darum gehts Das Strasseninspektorat der Stadt Luzern hat ein Video produzieren lassen, indem gezeigt wird, welche Abfälle wie und wo richtig entsorgt werden.

Das Video wurde mit Untertiteln versehen und in sieben Sprachen übersetzt.

Bei jungen Luzernerinnen kommt das Video gut an. Sie sind der Meinung, dass man damit rasch informiert wird.

Zu den grössten Problemen des Strasseninspektorats bei der Abfallbewirtschaftung in der Stadt Luzern gehören die illegale Entsorgung von Güsel und Säcke, die von Tieren aufgerissenen wurden. «Dabei wäre es so einfach», teilt die Stadt mit und veröffentlicht gleich ein Animationsvideo, indem gezeigt wird, wie Abfälle richtig entsorgt werden. «Das Video will Bewohnerinnen und Bewohner erreichen, die mit der Abfallentsorgung in der Stadt Luzern nicht oder noch nicht bewandert sind», schreibt Matthias Bättig, Verantwortlicher Entwicklung und Kommunikation beim Strasseninspektorat auf Anfrage. Die Informationen, die im Video gezeigt werden, sind mit Untertiteln in sieben Sprachen übersetzt worden.

In der Nacht reissen Tiere Säcke auf, die zu früh hinausgestellt werden

So erfährt man, dass etwa Sperrgut, Grüngut, Papier, Karton und Altmetall separat gesammelt werden. Für Altglas, Aluminium, Blechdosen, Batterien und Kleider gibt es in den Quartieren Sammelstellen und grössere Abfallmengen können in die regionalen Ökihöfe gebracht werden. Die blauen Säcke dürfen erst am Sammeltag um sieben Uhr bereitgestellt werden. So kann verhindert werden, dass Tiere in der Nacht die Säcke aufreissen und dadurch den Abfall auf der Strasse verteilen. In anderen Gemeinden wird dies verhindert, indem Container für die Bewohner bereitgestellt werden. Dies würde der Real auch das Leeren vereinfachen, weil sie die Säcke nicht einzeln einsammeln müssten.

Dazu schreibt Bättig: «Dieser Umstand ist der Stadt bewusst. Für Gebäude und Wohnhäuser ab sechs Haushaltungen schreiben wir eine Container-Pflicht vor.» Bei Neubauten würde mit einem Schreiben darüber informiert. Wo dies möglich ist, können auch Häuser mit kleineren Einheiten solche Container bestellen. «Sie sind tatsächlich eine gute Lösung, um dem Problem entgegenzuwirken. Wir werden im nächsten Schreiben an die Liegenschaftsbesitzenden in der Stadt Luzern im November auf die Möglichkeiten von Container-Bestellungen hinweisen.»

Viele informieren sich heute per Video anstatt über Text

Was aber sagen die Luzernerinnen und Luzerner dazu, dass das Strasseninspektorat für diese Informationen extra ein Video produzieren lässt, das 15’000 Franken kostet: Eine 25-Jährige aus Luzern sagt: «Ich finde es grundsätzlich gut. Viele informieren sich heutzutage sowieso vermehrt per Videos anstatt über Text». Auch eine 18-Jährige ist gleicher Meinung: «Ich finde es gut. So findet man die benötigten Informationen sehr schnell».

«Die Stadt wird wohl ihre Gründe dafür haben»

Eine andere Frau (25) sagt: «Nach grossen Anlässen sieht es so aus, als wissen viele nicht, wie man seinen Abfall richtig entsorgt. Darum finde ich das Video gut, es informiert schnell darüber, wie man es richtig macht.» Eine 20-Jährige sagt: «Ich frage mich, ob ein Video wirklich nötig ist, aber die Stadt wird wohl ihre Gründe dafür haben.»

