Trotz Lieferschwierigkeiten - Luzern kann alle Impftermine durchführen

Da im Monat Mai schweizweit weniger Moderna-Impfdosen als erwartet zur Verfügung stehen, verzögert sich auch die Anzahl der Impfungen, die bis Ende Mai durchgeführt werden können – dies teilte der Kanton Luzern am Donnerstagnachmittag mit. Gemäss diesem Kenntnisstand erfolgen die Nachlieferungen dann im Juni, so dass der sich daraus ergebende zeitliche Verzug bis Ende Juni wieder ausgeglichen sein soll, was die Impfstoffmenge anbelangt, heisst es in der Mitteilung weiter. Die zeitliche Verzögerung führe aber dazu, dass Erst- und somit auch Zweitimpfungen später durchgeführt werden können. Im Mai werde damit begonnen, die übrige Bevölkerung zu impfen. Die Vergabe der Impftermine für die übrige Bevölkerung erfolge absteigend nach dem Alter, weil das Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19 Erkrankung mit absteigendem Alter sinkt. Alle impfwilligen Personen – insbesondere auch ältere – können sich nach wie vor online zum Impfen in einem kantonalen Impfzentrum anmelden.



Gemäss Stand vom Donnerstagvormittag haben sich knapp 20'000 Personen für die Impfung am Impfzentrum Willisau angemeldet; davon haben rund 5000 Personen einen Impftermin erhalten. Der Kanton Luzern orientiere sich unverändert an der Impfstrategie des Bundes, die beim Impfen Priorisierungsregeln vorsieht. Die kantonale Impfplanung sei nach Risikogruppen abgestuft. «Damit nur die entsprechenden Personenkreise geimpft werden, überprüfen die Impfzentren, ob ein Attest vorliegt; dies, falls die Person jünger ist, als die Alterskategorie, die gemäss kantonalem Fahrplan zur Impfung zugelassen ist», schreiben die Behörden in ihrer Mitteilung weiter.