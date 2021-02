Am Sonntag stand die 22. Super-League-Runde auf dem Programm. Der Meister war zu Gast in der Innerschweiz und Vaduz reiste zum Kellerduell ins Wallis. Der FC Lausanne empfing zuhause den FC Lugano.

Darum gehts Die Young Boys kommen nach einer dramatischen Schlussphase auswärts gegen Luzern zu einem 2:2.

Lausanne feiert einen Heimsieg gegen einen harmlosen FC Lugano.

Vaduz gewinnt im Wallis mit 2:0 und hat nun gleich viel Punkte wie der FC Sion.

Es ist ein Treffer mit Seltenheitswert, mit dem Ugrinic den FC Luzern nach 23 Minuten in Führung bringt. 13 Spielen lang geriet Meister YB zuvor nicht in Rückstand, zuletzt lagen die Berner Mitte Dezember gegen Servette in einem Spiel hinten. Prompt setzte es die erste und bisher einzige Saisonniederlage ab.

Das Tor von Ugrinic kommt aber nicht nur überraschend, sondern ist auch richtig sehenswert. Mit der Brust pflückt der FCL-Mittelfeldmann den Ball an der Strafraumkante herrlich aus der Luft und versenkt ihn mit einem satten Schuss im langen Eck. Doch dieses Mal kann YB reagieren, Zesiger vergibt per Kopf die beste von mehreren Ausgleichsmöglichkeiten kurz vor der Pause.

Drama in der Schlussphase

In der zweiten Hälfte flacht das Spiel ab. Erst in der 71. Minute lässt der eingewechselte Fassancht YB endlich aufatmen. Mit einem satten Flachschuss besorgt er aus rund 17 Metern den Ausgleich. Weil sich die Luzerner bei einer guten Konter-Chance zu umständlich anstellen, kommt YB drei Minuten vor Ende zum Handkuss. Nach einem Durcheinander im FCL-Strafraum stolpert Knezevic den Ball ins eigene Tor. Die Entscheidung? Nein, Luzern kommt nochmals zurück. Torhüter Müller wuselt im gegnerischen Strafraum, irgendwie landet der Ball bei Schulz. Und der drückt in der 96. Minute den Ball noch irgendwie über die Linie. 2:2!

So verderben die Luzerner dem Meister aus Bern den siebten Sieg in Serie. Trotzdem dürfte die Berner den Punktverlust dank eines Polsters von neu 19 Punkten auf den ersten Verfolger verkraften. Der FCL rutscht trotz des späten Punktgewinns auf Rang 8 ab.

Lausanne gewinnt gegen harmlose Tessiner

Der FC Lausanne empfängt zuhause den FC Lugano. Die beiden Mannschaften starten hektisch in die Partie. Bereits nach fünf Minuten können die Waadtländer einen Pfostenschuss verzeichnen. In der 21. Minute muss dann Lugano Torhüter Noam Baumann das erste Mal hinter sich greifen. Mahou trifft mit einem satten Schuss aus knapp 20 Metern. Luganos Neuzugang Reto Ziegler macht beim Gegentreffer in der Abwehr keine gute Figur. In der 32. Minute erzielt Mahou den vermeintlichen Doppelpack. Der VAR entscheidet aber zurecht auf Abseits, das Tor zählt nicht.

In der zweiten Halbzeit spielt nur eine Mannschaft. Lausanne hat Chance um Chance, scheitert aber immer wieder an Lugano-Keeper Baumann. In der 73. Minute macht Lausannes Puertas mit einem satten Schuss ins rechte untere Eck den Deckel zu . Die Waadtländer gewinnen das Spiel 2:0.

Reto Ziegler gibt sein Debüt für den FC Lugano, kann aber über weite Strecken nicht überzeugen. freshfocus

Der FC Vaduz gewinnt im Kellerduell gegen Sion

Im Kellerduell zwischen Sion und Vaduz gibts in den ersten 45 Minuten kaum Torchancen, dafür zückt Schiedsrichter Cibelli schon vor der Paus viermal Gelb. Abstiegskampf pur im Wallis also. Kurz nach dem Seitenwechsel verpasst Clemenza mit einem Distanzschuss nur knapp die Sion-Führung. In der 73. Minute lässt Lüchinger die Liechtensteiner vom Punkt aus jubeln. Bamert hatte zuvor im Strafraum gefoult.

Die Vaduzer legen in der Nachspielzeit sogar noch einen drauf – wieder per Penalty. Diesmal trifft Coulibaly, wieder hatte Bamert den Pfiff verschuldet. Dank der drei Punkt im Direktduell kann Vaduz punktmässig zu Sion auf dem Barrageplatz aufschliessen.