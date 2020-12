Nach der Pause ist vor der Pause - so oder so ähnlich lässt sich das Spiel hier beschreiben, denn weiterhin ist es der FC Luzern, der Druck macht. Nach einer ungenügenden Abwehr der Zürcher kommt Tasar an der Strafraumgrenze zum Abschluss, verfehlt das Tor allerdings. Das einzige, was sich die Luzerner hier bisher ankreiden können, ist die fehlende Effizienz.