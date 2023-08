Luzern: Lernende an der Kantonsschule können auf genderneutrale Toilette

Das Hotel Restaurant Anker in Luzern führte vor acht Jahren eine Unisex-Toilette ein, was für Schlagzeilen sorgte, da es gegen die kantonale Vorschrift verstossen hat.

Die Kantonsschule in Luzern ist nicht Vorreiterin, wenn es um Unisex-Toiletten geht: Bereits seit 2021 verfügt die Kantonsschule Enge in Zürich über geschlechtsneutrale WCs.

An der Kantonsschule Alpenquai Luzern können Lernende eine genderneutrale Toilette benutzten. Die Schule hat das Bedürfnis von Personen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, gesehen und ist diesem nachgegangen. (Symbolbild)

Dazu wurden an der Kantonsschule nur die Türen neu beschriftet.

Da sich einige Personen an der Schule keinem Geschlecht zuordnen, ist die Kantonsschule dem Bedürfnis nachgegangen.

Die Lernenden der Kantonsschule Alpenquai in Luzern haben zwei genderneutrale Toiletten , die jede Person benutzen kann. «Wir haben bemerkt, dass sich einige Personen an unserer Schule keinem Geschlecht zuordnen , und daher sind wir ohne grossen Aufwand diesem nachvollziehbaren Bedürfnis nachgegangen», sagt Rektor Hans Hirschi auf Anfrage.

Dazu wurden zwei bestehende Toiletten entsprechend neu beschriftet. Neu zieren die Türen der WCs für alle Geschlechter eine weibliche Figur, eine männliche, eine mit beiden Merkmalen und ein Rollstuhlsymbol. «Die Toiletten sind für alle. Die Personen werden nicht exponiert und sie müssen sich nicht für eine geschlechtsspezifische Toilette entscheiden», sagt Hirschi weiter. Wie die « Luzerner Zeitung » berichtete, ist die Kanti Alpenquai mit rund 1600 Lernenden die grösste in der Zentralschweiz und eine der grössten der Schweiz. Sie ist aber nicht das erste Gymnasium mit einer Unisex-Toilette. Die Nase vorne hatte die Kantonsschule Enge in Zürich.

Nicht die erste Schule mit genderneutralem WC

Die Kantonsschule in Zug richtete 2022 eine genderneutrale Toilette ein und in der Hochschule Luzern im Departement Soziale Arbeit gibt es seit 2019 ein Unisex-WC. Vor acht Jahren sorgte das Hotel Restaurant Anker in Luzern für Aufsehen, als es eine Unisex-Toilette einführte und damit damals noch gegen kantonale Vorschriften verstiess.