Luzern: Lastwagenfahrer kracht in Betonpfosten – langer Stau

Am Montagmorgen kam es zu einem Unfall auf der Haldenstrasse in Luzern.

Ein Lastwagen fuhr am Montagmorgen in der Stadt Luzern in Richtung Verkehrshaus. Bei einer leichten Rechtskurve geriet der LKW nach links. Dadurch krachte er in einen Betonpfosten, wodurch der Lastwagen nach rechts geschleudert wurde und erst quer stehend zum Stillstand kam.