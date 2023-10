Kampf gegen Littering in Luzern: Jetzt führt die Stadt eine Abendschicht ein.  

So sah es schon einmal an einer Sammelstelle in der Stadt Luzern aus.

Güsel auf den Strassen, neben Containern oder Abfalleimern in der Stadt. Vielerorts trifft man auf Littering : Die Problematik ist umfassend und beschäftigt nicht nur Luzern seit vielen Jahren. In Cham etwa versucht man, das Littering von Pizzaschachteln mit einer speziellen Konstruktion auf der Recyclingstation zu lösen. Benedikt Bucher, Ressortleiter Betrieb und Strassenunterhalt Luzern, hat auf Anfrage von 20 Minuten dazu gesagt: «Das Problem sind nicht nur weggeworfene Pizzaschachteln, sondern Littering im Allgemeinen.»

Bucher sieht Take-Aways als Güsel-Produzenten

Der Sommer brillierte mit schönstem Wetter, was einen grossen Einfluss auf die Littering-Situation in der gesamten Stadt hatte. Nicht nur Einheimische verbrachten viel Zeit im Freien, sondern auch viel mehr Tagesgäste und Touristen. «Corona ist vorbei und es war der erste Sommer in Luzern mit extrem vielen Menschen in der Stadt», sagt Bucher. Es sei vielen nicht bewusst, aber der Tourismus hat auch eine grosse Wirkung auf das Littering, weil mehr Leute auch mehr Abfall produzieren. Eines der grössten Probleme sei der Güsel, der durch Take-Aways entsteht. An einem warmen Sommerabend kaufen sich viele Leute gemeinsam mit Freunden noch etwas zum Essen und Trinken, das sie mitnehmen können. Danach landet der Abfall laut Bucher aber oft nicht in den dafür vorgesehenen Güselbehältern.