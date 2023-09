Luzern: Streit eskaliert – Mann (40) mit Messer attackiert

Ein 16-Jähriger und ein 49-jähriger Mann wurden am Sonntag verhaftet. (Symbolbild)

Am Sonntag kam es gegen 18 Uhr im Vögeligärtli in der Stadt Luzern zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der beiden verliess das Vögeligärtli und ging in ein Restaurant, wurde jedoch von zwei Personen verfolgt. Dort zückte einer der beiden verfolgenden Männer ein Messer und stach damit auf den 40-Jährigen ein.