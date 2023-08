Luzern : «Mussten ihm Gabeln des Bandrechens aus dem Körper entfernen»

Zwischen Hermitage und Meggen hatte sich der Unfall am Mittwoch ereignet.

Im Gebiet Wartenfluh in Luzern hat sich am Mittwoch ein Arbeitsunfall ereignet.

Im Gebiet Wartenfluh in Luzern war am Mittwoch am frühen Abend ein Landwirt auf einem Feld tätig. Laut seinen Aussagen hatte er sein Fahrzeug gestoppt und sich zwischen Traktor und Bandrechen begeben.