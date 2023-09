Luzern: Diese Dating-Spots sind ein absolutes No-Go

20 Minuten wollte wissen: Was haben junge Luzernerinnen und Luzerner bei ihren ersten Dates schon alles erlebt? Vor allem ziemlich viele No-gos.

1 / 5 Einige Locations sind für ein erstes Date ein absolutes No-Go. (Symbolbild) Unsplash Eine Umfrage von 20 Minuten hat ergeben, dass beispielsweise die Bar der eigenen Eltern kein guter Ort für eine erste Verabredung ist. (Symbolbild) Unsplash Neben der Location ist auch die Begleitung entscheidend. So ist es ratsam, bei einem ersten Date weder die eigene Mutter noch die beste Freundin mitzunehmen. (Symbolbild) Unsplash

Darum gehts Für ein gutes Date spielen viele Faktoren zusammen. Der Ort ist einer der wichtigsten.

So sind eine WG mit gamenden Kumpels, eine zugemüllte Wohnung und eine Bar, die den Eltern des Dates gehören, keine guten Locations für ein erstes Date.

Dies hat eine Strassenumfrage in der Stadt Luzern ergeben.

Um herauszufinden, welche Datings-Spots ein absolutes No-Go sind, hat 20 Minuten Passantinnen und Passanten in der Stadt Luzern zum Thema befragt. Diese erzählen von ihren Horror-Date-Erfahrungen.

Die 19-jährige Lia war vor einigen Monaten auf einem ersten Date mit ihrem vermeintlichen Traummann, mit dem sie auf Tinder gematcht hatte. Die beiden trafen sich erst in einer Bar. «Da war noch alles gut und wir verstanden uns super.» Danach hätten die beiden noch zu ihm nach Hause gehen wollen, um zusammen Wein zu trinken. «Dort waren jedoch sechs Kumpels von ihm und spielten Videospiele und tranken Bier. Er setzte sich einfach dazu und zockte danach mit ihnen. Er muss mich danach völlig vergessen haben. Nach einer halben Stunde machte ich mich dann aus dem Staub. Seither haben wir uns nie mehr wieder gesehen», erzählt Lia. Sie werde bei ihren Tinder-Matches in Zukunft vorsichtiger sein.

Auch Lara hatte kein Glück, als ihr Date sie in seiner Wohnung bekochen wollte. «Überall lag dreckiges Geschirr und Verpackungen von Take-Away-Gerichten», erzählt die 26-jährige Luzernerin. «Es stank so abartig, dass ich sofort die Flucht ergriff.»

Eltern vermiesen erste Dates

Die 29-jährige Melina schaffte es erst gar nicht ins Haus hinein. «Weil die Eltern meines Dates zu Hause waren, standen wir einfach vor der Haustür.» Er habe einfach abwarten wollen, bis seine Mutter und sein Vater zu Bett gehen würden, bevor er sein Date reinschmuggeln wollte. «Wir waren nicht mehr 14 Jahre alt, sondern bereits 23. Ich finde, in diesem Alter kann man so etwas nicht mehr machen.»

Auch der Londoner Andy hatte kein Glück mit den Eltern seines Dates. Diese hatte ihm vorgeschlagen, gemeinsam in einem Pub ein Bier zu trinken. «Sie hatte aber nicht gesagt, dass die Bar ihren Eltern gehörte. Ihre Mutter quetschte mich sofort aus und begründete dies damit, dass sie für ihr Schätzchen nur das Beste wolle», so der 23-Jährige. «Wer macht so was?»

Auch die Mutter von Toms Date, wollte für ihre damals 20-jährige Tochter wohl den besten Kandidaten, denn diese kam direkt ans erste Treffen mit. Der heute 25-jährige sagt: «Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als sie einfach mit ihrer Mutter an den Tisch trat. Aus Anstand blieb ich eine Stunde, ging danach aber nach Hause und traf sie nie wieder – weder Mutter noch Tochter.»

Kein erstes Date ohne die beste Freundin

Für den 20-jährigen Marc war die Location für seine Verabredung zwar in Ordnung, jedoch tauchte der Mann, mit dem er sich treffen wollte, zusammen mit seiner besten Freundin auf. «Er sagte, er sei nervös, weil es sein erstes Date mit einem anderen Mann war, und brauche deshalb ihre mentale Unterstützung.» Marc habe seinem Date jedoch verziehen und ihn auch danach nochmals getroffen. «Leider passte es schlussendlich doch nicht.»

Wer sein Date nie wieder traf, ist die chinesische Touristin Hao. Sie setzte sich mit einem Mann an den Tisch in ein Restaurant und beide bestellten Essen. «Er sagte, er gehe auf die Toilette und kehrte danach einfach nicht mehr zurück. Mein Date hätte dies immerhin vor der Bestellung machen können. So musste ich alles bezahlen.» Die 27-Jährige habe schliesslich beide Gerichte gegessen und das Ganze mit Humor genommen.

Schliesslich erzählt Géraldine aus Frankreich, ihr Date habe sie in ein Steakhouse ausgeführt. «Das wäre ja nicht schlimm, wenn ich ihm nicht zuvor explizit gesagt hätte, dass ich Vegetarierin bin», so die 27-Jährige. «Weil er aber so charmant war, habe ich ihm diesen Faux-Pas verziehen und einfach ein Dessert als Hauptgang gegessen.»

