Finanzhilfe: Luzern schenkt allen Bewohnern 180 Franken

Jede Person, die in der Stadt wohnt, soll ungefähr 180 Franken ausgezahlt bekommen – unabhängig von Alter und Aufenthaltsstatus.

Viele spüren zurzeit einen zunehmenden Druck auf das Haushaltsbudget: steigende Energiekosten, Teuerung der Lebensmittel und höhere Krankenkassenprämien. Der Grosse Stadtrat hat eine dringliche Motion von SP und Grünen angenommen, die die Kaufkraft der Bevölkerung stärken soll. Dazu sollen allen in der Stadt Luzern wohnhaften Personen unabhängig von Alter und Aufenthaltsstatus mit einem Auszahlungsschein oder einer anderen geeigneten, einfach umsetzbaren Form ungefähr 180 Franken ausbezahlt werden. Begleitet werden soll die Auszahlung mit einer aktiven und geeigneten Kommunikation, um sicherzustellen, dass die Art und Weise der Auszahlung allgemein bekannt ist.

Hauchdünne Mehrheit

Der Stadtrat lehnte das Anliegen ab, da die Auszahlung eines Beitrags an alle in der Stadt Luzern wohnhaften Personen nach dem Giesskannenprinzip nicht für sinnvoll erachtet werde und da die Umsetzung des Anliegens zeitlich nicht wie gefordert realisiert werden könne – die Umsetzung sei mit einem «enormen administrativen und finanziellen Aufwand verbunden», schreibt er in einer Antwort auf die dringliche Motion. Trotzdem entschied sich eine knappe Mehrheit des Grossen Stadtrates für die Forderung von Links-Grün.