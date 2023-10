Luzern: Frau klappte am Bahnhof Luzern zusammen – Retter gesucht

Nun will sie sich bei ihrem fremden Retter bedanken. Sie erzählt ausserdem, wie andere Personen in ähnlichen Situationen auf sie reagierten. (Symbolbild)

«Ich leide an Magersucht und fühlte mich an diesem Morgen nicht gut genug, um etwas zu essen. Also ging ich mit leerem Magen los, obwohl ich eigentlich weiss, dass das nicht gut für meinen Körper ist», sagt die 21-jährige News-Scout. Ihr sei plötzlich schwindlig geworden, doch sie habe unbedingt den Zug erwischen wollen. «Als ich dann im Bahnhof stand, wurde mir plötzlich schwarz vor Augen.»

«Es war wie im Film»

«Andere schauten mich bloss blöd an»

Dies war nicht das erste Mal, dass die junge Verkaufsangestellte in Ohnmacht fiel. «Andere schauten mich bloss blöd an und liessen mich einfach am Boden liegen, als ob ich eine Abstössige wäre.» Sie sei schockiert über das Verhalten von Passantinnen und Passanten, wenn Menschen deren Hilfe benötigten. Obschon sie verstehe, dass es für Laien schwierig sei, zu wissen, wie in einem solchen Moment zu reagieren sei, verletze sie dieses Verhalten. «So war ich umso positiver überrascht, als mein fremder Retter mir zur Hilfe eilte», so die 21-Jährige.