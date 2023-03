Luzern: Päcklidiebe-Pärchen narren die Polizei jahrelang

Die Pakete liess das Paar unter falschem Namen an leer stehende Wohnungen und Liegenschaften liefern.

4718 Artikel liess sich ein Ehepaar in diversen Päckli liefern.

Die Päckli liessen sie an Adressen in der ganzen Schweiz liefern.

Bei 25 Onlineshops hat ein Luzerner Ehepaar insgesamt 4718 Produkte bestellt. Die insgesamt 2220 Onlinebestellungen im Wert von mehr als 330’000 Franken haben sie unter falschem Namen gemacht und liessen sie an falsche Adressen liefern.

Päckli an leere Wohnungen geliefert

Die bestellte Ware liessen sie an diverse Liegenschaften in der Schweiz liefern: Aktiv waren sie in den Kantonen Luzern, Aargau, Bern, Zürich, Basel, Solothurn, St. Gallen und Thurgau. Die Bandbreite der bestellten Artikel war dabei sehr gross: «Sie haben sich beispielsweise Parfüm, Fischereiartikel, Lufterfrischer, Windeln, Küchenutensilien und andere Haushaltsartikel liefern lassen. Weiter dabei waren Kleider, Schuhe, Taschen, Accessoires, Kaffeekapseln, Gutscheine, Kinderspielsachen und Bücher», sagt Kopp.