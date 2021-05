Postulat der SP Luzern - Luzern soll mehr Ladestationen für E-Bikes erhalten

Das Angebot an Ladestationen für Elektro-Velos soll in Luzern geprüft werden.

Beim Museumsbesuch, in der Badi oder während eines Besuches im Restaurant bieten Zeitfenster, in denen man sein Elektro-Velo aufladen könnte. Dies soll nun in Luzern ermöglicht werden. Da immer mehr Elektro-Velos auf den Strassen anzutreffen sind, soll der Stadtrat das Angebot an Ladestationen prüfen und gegebenenfalls ausdehnen, verlangt der SP-Grossstadtrat Benjamin Gross in einem Postulat.