Kampf gegen Autos: Luzern streicht weitere Parkplätze – Linke fordern einen neuen Park

Das Ziel der Stadt ist es, «durchgängige und sichere Veloverbindungen» in Luzern zu schaffen. Dafür sollte in einem ersten Schritt die Gibraltarstrasse im Bruchquartier velofreundlicher gestaltet werden – die Parkplätze müssen dort einem Velostreifen weichen. In einem nächsten Schritt werden zwischen der Langensandstrasse 73 und 85 stadtauswärts neun Parkplätze aufgehoben. Die weisse Zone wird voraussichtlich schon ab Mitte September aufgehoben. Damit kann der bisherige Velostreifen verbreitert werden und in die Gegenrichtung entsteht Fläche für einen neuen 1,5 Meter breiten Velostreifen.