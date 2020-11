Die freiwilligen Helfer würden Beispielsweise in einem Drive-In Testzentrum eingesetzt werden.

Für den Einsatz kämen Personen in Frage, die bereits Kenntnisse im Medizinischen Bereich haben. So zum Beispiel Pflegefachpersonen, Apothekenpersonal, Laboranten oder Samariter. (Symbolbild)

In einem Aufruf sucht der Kanton Luzern freiwillige Helfer zur Bewältigung der zweiten Coronawelle.

Wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte, kommt für einen Einsatz etwa in Frage, wer eine Pflegeausbildung oder vier Jahre Medizin studiert hat. Auch Apotheker, Pharmaassistenten, Laboranten oder Samariter können sich melden.

Mögliche Arbeiten seien etwa Einsätze in Drive-in-Testzentren oder in der Administration, heisst es in der Mitteilung weiter. Die finanzielle Entschädigung werde direkt mit den Institutionen besprochen, für welche die Einsätze geleistet würden.