«Prioritär geimpft werden besonders gefährdete Personen, also ältere und Menschen mit Vorerkrankung. Insgesamt wurden bisher 11’240 Personen im Kanton Luzern geimpft. In zweiter Priorität das Gesundheitspersonal und Menschen, die mit besonders gefährdeten Personen zusammenleben»: So steht es in der Impfstrategie des Bundes im Kampf gegen Corona. Im Kanton Luzern haben aber dennoch bereits hunderte andere Personen als die genannten den Anti-Corona-Pieks erhalten. Konkret wurden in Luzern nebst bisher 10’000 Menschen aus den Risikogruppen auch 450 Personen der Feuerwehr und der Polizei geimpft: Grund dafür war ein Testlauf vor der Inbetriebnahme des Impfzentrums auf der Allmend in Luzern, wie der «Seetaler Bote» berichtete. Diese Aktion fand am Samstag, 16. Januar im Impfzentrum in der Messe Luzern statt, drei Tage, bevor das Impfzentrum für die vorgesehene erste Personengruppe seine Türen öffnete.