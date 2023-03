Stadt Luzern: Luzerner Touristen erfahren bald online, bei welchen Hotspots es Staus gibt

Bis Ende Jahr werden im Rahmen eines Pilotprojekts an fünf Hotspots die Besucherfrequenzen in Luzern gemessen.

Die Luzern Tourismus AG (LTAG) will gemeinsam mit der Stadt Luzern herausfinden, wie viele Touristen zu welcher Zeit an fünf Brennpunkten unterwegs sind. Diese Standorte sind: die Kapellbrücke, das Löwendenkmal, der Schwanenplatz, die Hertensteinstrasse und der Rathausquai. Gemessen wird mittels Sensoren, welche Handys, Smartwatches und Tablets erfassen, die ihr WLAN aktiviert haben. Zusätzlich kommt am Standort Kapellbrücke zu Vergleichszwecken ein Radarsensor zum Einsatz, der den Personenfluss zählt. Die so ermittelten Daten sollen der Öffentlichkeit unter luzern.com/insidetourismus zur Verfügung gestellt werden. Diese Daten sollen in Zukunft als Basis für weitere Massnahmen dienen, um den Gästen einen Mehrwert für ihre Mobilität anzubieten.