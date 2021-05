Coronavirus-Krise - Luzern Tourismus sucht neue Wege wegen fehlender Touristengruppen

Denn in Hainan in China ist man dabei, eine eigene Luxusuhren-Industrie aus dem Boden zu stampfen.

Nun will man in Luzern im Tourismus auf mehr Nachhaltigkeit setzen.

Während die chinesischen Reisegruppen in Luzern ausbleiben, ist man in Hainan, China, dabei, eine eigene Luxusuhren-Industrie aufzubauen.

Die sonst bekannten Reisegruppen aus China bleiben in Luzern weiter aus. Nicht mal mehr zehn Prozent der noch 2019 registrierten Touristen aus Asien kamen 2020 in die Innerschweiz, wie die «NZZ» (Bezahlartikel) schreibt. Den Verantwortlichen sei klar, dass der Tourismus in Luzern nicht mehr der gleiche sein werde wie vor Corona. Bei Luzern Tourismus rechne man damit, bis 2023 rund 80 Prozent des Marktvolumens vor Corona zu erreichen. Laut Schweiz Tourismus hingegen dürfte kommendes Jahr das Marktvolumen von 2019 wieder erreicht werden.

«Das werden wir spüren»

«Wir müssen nachhaltiger werden»

Eine am Montag vorgestellte Studie der BAK Economics AG zeige, dass die Wertschöpfung des Tourismus insbesondere in der Stadt Luzern auf den Gästen aus Asien beruhe. Schon vor der Pandemie wurde aber Kritik an den Entwicklungen im Tourismus laut. Es habe Klagen gegeben, dass man sich zu gewissen Zeiten in der Altstadt kaum mehr bewegen könne und dass nur wenige Geschäfte von dem Boom profitierten. Dabei komme die BAK Economics AG weiter zum Schluss, dass die Tourismuswirtschaft in der Stadt Luzern 2019 eine Wertschöpfung von 760 Millionen Franken und rund 7500 Arbeitsplätze generierte. Das sind 7,4 Prozent der Gesamtwirtschaft und 12,2 Prozent der Arbeitsplätze.