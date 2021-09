Letzter und 15 Gegentore - Luzern-Trainer Fabio Celestini will trotz Krise nichts verändern

FCL-Trainer Fabio Celestini will an seiner Spielphilosophie festhalten, auch wenn die Negativ-Serie weitergehen sollte.

Am Donnerstag kommt es in Sion zum Krisen-Gipfel (20.30 Uhr).

«Würde meine Arbeit zerstören»

Am Donnerstagabend kommt es ausgerechnet zum grossen Krisen-Gipfel gegen den FC Sion, der am vergangenen Wochenende von Challenge-League-Club Lausanne-Ouchy gleich mit 0:4 aus dem Cup geprügelt wurde. «Dass es im Wallis jetzt unruhig ist, überrascht mich nicht», sagt Celestini.

Doch der FCL-Trainer will seinen Fokus vor dem Duell mit den Sittenern auf die eigene Mannschaft legen. «Was in Sion passiert, interessiert mich nicht», sagt der FCL-Coach. Trotzdem: Klappt es auch gegen das angeschlagene Sion oder am kommenden Wochenende zu Hause gegen Lugano nicht mit dem ersten Dreier der Saison, dürfte man auch beim FC Luzern langsam unruhig werden.

Doch auch wenn die Sieglos-Serie weitergehen sollte, Fabio Celestini will an seinem System festhalten. «Sonst würde ich die Arbeit der letzten eineinhalb Jahre zerstören», sagt der FCL-Trainer. «Überall, wo ich bislang gearbeitet habe, hatte ich mit meiner offensiven Spielphilosophie Erfolg.»

Fünf Stammspieler fehlen

Was auf Aussenstehende teilweise auch arrogant wirken kann, unterlegt Celestini mit Zahlen: «Mit Lausanne bin ich in die Super League aufgestiegen, in Lugano wurden wir hinter YB und Basel Dritter, also quasi Meister des Rests. Und in der letzten Saison hat der FC Luzern den Cup geholt», listet der ehemalige Nati-Spieler seine Erfolge der letzten Jahre gleich selbst auf. «Welcher Trainer in der Schweiz hat das sonst geschafft?»