Luzern: Uhrenbesitzer Jörg Bucherer stirbt mit 87 Jahren.

Wer erbt sein Vermögen?

Ende August geriet Bucherer in die Schlagzeilen, als das Unternehmen an die weltweit führende Uhrenmarke Rolex verkauft wurde. Der Preis, zu dem Bucherer verkauft wurde, ist bis heute nicht bekannt, wird aber auf rund vier Milliarden Franken geschätzt. Da Bucherer keine Kinder hatte, soll sein Vermögen mutmasslich einer Stiftung zufliessen. Dass der Mann kinderlos war, war auch der Grund dafür, dass er die Uhrenfirma an den Genfer Luxusuhren-Hersteller Rolex verkaufte und die 135-jährige Geschichte der Firma ein Ende nahm. Der Name der Marke sollte trotz der Übernahme beibehalten werden.