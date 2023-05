Super League live: FC Luzern – FC Lugano 2:2

«Ich war nicht unzufrieden mit der ersten Halbzeit. Luzern war effizient. In der zweiten Halbzeit mussten wir aber etwas ändern. Aliseda war in der ersten Halbzeit im Mittelfeld etwas auf sich allein gestellt gewesen.

Wir müssen immer zufrieden sein, wenn wir in Luzern einen Punkt holen. Das Publikum hier pusht sein Team immer. Wir wissen, Luzern ist bei ruhenden Bällen wohl das beste Team der Meisterschaft. Diese Bälle waren schwer zu verteidigen. Wir mussten aber Ruhe bewahren. Wir sind also fast zufrieden. Wir hatten Hunger, haben aber unsere Chancen nicht optimal genutzt.

Beim Fast-Tor muss mir jemand sagen, was passiert ist. Wir hatten mehr Ballbesitz. Wir haben heute in Abwesenheit von Bottani anders gespielt. Das ist in der ersten Halbzeit nicht so gut gegangen, in der zweiten viel besser.» (gegenüber blue)