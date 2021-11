Steigende Fallzahlen – Luzern verhängt Maskenpflicht ab erster Primarstufe

Besonders hoch sind die Fallzahlen in den Schulen Säli und Steinhof. So waren am Mittwochnachmittag von den rund 460 Kindern 55 in Isolation und 61 in Quarantäne. (Symbolbild)

Es wird viel gereinigt, gelüftet und Klassenzimmer verfügen über Messgeräte

Besonders hoch sind die Fallzahlen in den Schulen Säli und Steinhof. So waren am Mittwochnachmittag von den rund 460 Kindern 55 in Isolation und 61 in Quarantäne. Vier Klassen sind aufgrund mehrerer positiv getesteter Kinder in Klassenquarantäne. Da sich die meisten positiv getesteten Kinder im Kindergarten und in den Klassen bis und mit der 4. Primar befinden, müssen auch die jüngeren Kinder bis am 26. November im Unterricht Masken tragen. Dass die Maskenpflicht vorerst bis Freitag gilt, wurde auf Anfrage von der Stadt bestätigt.