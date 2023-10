Luzern: Verkehrshaus feiert chinesische Raumfahrt ab – und erntet Kritik

Seit Freitag kann man sich im Verkehrshaus Luzern chinesische Raumfahrtsexponate anschauen. Und zwar solche, die «erstmals in dieser Vielfalt im westlichen Europa» gezeigt würden, wie das Museum schreibt. Dies im Rahmen einer sechsmonatigen Sonderausstellung zur chinesischen Raumfahrt .

«Holt sich als autoritärer Staat eine Plattform»

«Ich will dem Verkehrshaus nicht unterstellen, dass es mit autoritären Staaten sympathisiert – aber diese Kooperation geht definitiv einen Schritt zu weit», sagt der Luzerner Kantonsrat und Vizepräsident der SP Schweiz, David Roth. Man müsse annehmen, dass diese Zusammenarbeit auch über die offizielle Regierung gelaufen sei. «Damit holt sich China als autoritärer Staat hier eine Plattform», kritisiert er.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Verkehrshaus und China sei nicht die einzige, die Roth kritisch sieht: Das Verkehrshaus habe in den letzten Jahren vermehrt auf Sponsoring gesetzt und so etwa ein Red Bull Racing Center aufgebaut, eine Energieausstellung der BKW beherbergt oder aber in Zusammenarbeit mit Lindt ein Schokoladenerlebnis aufgebaut.