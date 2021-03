Der Kanton Luzern verlängert seine Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus: «Seit gestern sind 88 Fälle hinzugekommen. Der Kanton Luzern befindet sich gemäss seinem Alarmkonzept zum Pandemieverlauf seit Monatsbeginn grossmehrheitlich in der Phase rot und der Reproduktionswert liegt aktuell bei 1.09», heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Deshalb werden die in der kantonalen Covid-19-Verordnung festgehaltenen Massnahmen vorerst bis am 30. April verlängert. Erotik- und Sexbetriebe beispielsweise bleiben weiterhin geschlossen. Auch die aktuell geltende Regelung bezüglich Besuchsrecht in Spitälern, Pflege- und Altersheimen bleiben somit bestehen.